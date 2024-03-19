مباحثات «تونسية ـ إماراتية» لتعزيز التعاون في مجال الشئون الدينية

بحث وزير الشئون الدينية التونسي الدكتور إبراهيم الشائبي مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس إيمان أحمد السلامي فرص تعزيز التعاون بن البلدين في مجال الشئون الدينية.

وذكرت وزارة الشئون الدينية التونسية ـ في بيان اليوم الثلاثاء ـ أن الشائبي استقبل في مقر الوزارة السفيرة الإماراتية حيث أكدا على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين.

وشدّد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لتعزيز ونشر المنهج الوسطي الذي يميز الشعبين الشقيقين.

