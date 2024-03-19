محافظون على حريتنا واستقلالنا|رئيس تونس: الاستعمار عن بُعد ليس أقل خطرًا من المباشر

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم /الثلاثاء/ أن الإرادة التونسية في مواجهة التحديات لا تقل عن إرادة الحفاظ على حرية واستقلال هذا البلد وتحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال اجتماع مع وزير الداخلية كمال الفقي وعدد من القيادات الامنية في مقر الوزارة، حيث أكد أن الاستقلال ليس وثيقة وقعت ولكنه من أكبر الأمانات التي يجب الحفاظ عليها، موضحًا أن الاستعمار عن بُعد ليس أقل خطرا من الاستعمار المباشر، وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

وحث سعيد، جميع القيادات الامنية على بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواجهة أشكال الجريمة وانفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء، مشددا على ضرورة تفكيك اللوبيات ‏في كل القطاعات التي تجد للأسف امتدادا لها في العديد من الهياكل الإدارية.