5000 آلاف جنيه؟.. حقيقة فرض غرامة على الجلوس في كرسي غير محجوز بالقطارات

أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا للتعليق على ما تردد حول فرض غرامة على من يجلس على كرسي غير محجوز بالقطارات.

ونفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله عبر إحدى القنوات المغرضة بخصوص فرض غرامة قدرها 5000 جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للكرسي المدون بالتذكرة أو كرسي غير محجوز.

الشائعات والأخبار المضللة والمغلوطة

وناشدت الهيئة، في بيان، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأخبار المضللة والمغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين والحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

وفي سياق مختلف، قالت شركة مترو الأنفاق إنه تنفيذاً لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل بالتسهيل والتيسير على الركاب وإزالة أى معوقات والتصدى لظاهرة الباعه الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات قامت الإدارة العامة للأمن الداخلي بوضع خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وإدارة التشغيل بالخط الأول ، بشن حملة مسائية مكثفة داخل محطة الشهداء .

وأعلنت الشركة أن إجمالى مجهودات الحملة اليوم أسفرت عن ضبط وتسليم ١١ بائعا متجولا إلى شرطة المترو وتم عمل محاضر لهم كما تم عمل ٢ محضر تسول بالقطارات .