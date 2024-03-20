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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر تحصل على اعتماد الرقابة الصحية.. صور

المركز الطبي
المركز الطبي

أعلنت شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc"  التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر حصولها على شهادات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم اهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى .

وأوضحت الشركة أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة ، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

وأشارت الشركة إلى أن المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضحت الشركة أن المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة  حيث يقوم بتدريب أطباء الزمالة المصرية و اعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلميه المتميزه و بعض الجامعات تقدمت لأتخاذه مركزا لتدريب طلبه الأمتياز للتدريب فيه ، كما انه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى  بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، و التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة و أن المستشفى الى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد  وشركاتها التابعة فإنها  تستقبل  المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى

ولفتت الشركة في بيانها الى التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة والذي يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها وحجم التعاقدات التي قامت بها المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او التعاقدات التي ابرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام او خاص وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم اعلي مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ماتم تنفيذه من خطة تطوير المركز  وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية كما تم زيادة عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزه و انشاء رعاية متوسطة بجوار الرعايه المركزه

للباطنه و رعايه القلب وانشاء رعايه لجراحه القلب و الصدر .وانشاء و تجهيز معمل للنوم  لدراسه الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعه عمل أبناء الهيئه كما تم  تطوير و تجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفه عدد الأجهزه التي تشمل كافه التحاليل دون الأحتياج إلي تحويل الحالات خارجياً و إمداده بمنظومه مميكنه بالكامل  LDM دون تدخل العنصر اليدوي وكذلك تفعيل دور الجوده و مكافحه العدوي ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد و متطور وتفعيل دور الجمعيه العلميه بالمستشفي و عمل يوم علمي أسبوعي و لمده ساعه لألقاء الأبحاث و المحاضرات و كل ما هو جديد في الطب

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