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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لاعب الزمالك السابق يعلن افتتاح نادي dfa في ألمانيا

صدى البلد

أعلن أحمد عبدالقادر "ميدو " لاعب الزمالك السابق والرئيس التنفيذي للمؤسسة الألمانية لكرة القدم  افتتاح نادي dfa في ألمانيا بقيادة مصرية كاملة واستحواذ بنسبة كبيرة مع شراكة ألمانية هولندية.

وتم الافتتاح أمس بحضور أهم نجوم كرة القدم العالمية ومنهم رونالد ديبور كابتن منتخب هولندا وبرشلونة الاسبانى السابق وشاكسورت الرئيس الشرفي لأياكس امستردام وسيمون رئيس قطاع ناشئين أياكس أمستردام بعد تعاقده مع المؤسسة الألمانية لكرة القدم واريون لاعب هولندا وانترميلان الايطالي السابق.

وأكد أحمد عبدالقادر ميدو   أن الجميع يعمل فى  المؤسسة الألمانية لكرة القدم علي قلب راجل واحد والهدف من هذا المشروع هو جلب أهم المواهب وبيعها لأهم أنديو العالم بعد الاتفاق مع تؤامه مع أكبر الأندية الأوروبية. وأيضا استهداف المواهب المصرية لاحترافهم في أوروبا وقد تم الاشتراك باعداد كبيرة من الجالية المصرية في يوم الافتتاح.

وصرح أحمد عبدالقادر ميدو أن الأهم لنا هو رفع إسم مصر العظيمة في أوروبا بقيادة شبابها.

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