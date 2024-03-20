اليوم.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواجه نظيره الجزائري وديًا

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نظيره الجزائري، اليوم الأربعاء، في "الدورة الدولية للمحاربين الصغار" التي ستحتضنها الجزائر بملعب سالم مبروكي بالرويبة بالجزائر العاصمة.

وأكد المدير الفني للمنتخب الجزائري، ياسين مانع، أنه يبدي اهتمامًا كبيرًا لهذه الدورة الودية، لأنها ستسمح للفريق بقياس قدراته والاحتكاك بمنتخبات قوية على مستوى القارة استعدادا للمنافسات القادمة.

يذكر أن دورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة ستنطلق اليوم وتستمر حتى 26 مارس الجاري بملعبي سالم مبروكي بالرويبة وعمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة).