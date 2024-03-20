ليتوانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات لانضمام أوكرانيا

حثّ وزير الخارجية الليتواني، جابريليوس لاندسبيرجيس، الاتحاد الأوروبي على بدء المحادثات مع كييف بشأن عضويتها في أقرب وقت ممكن.

وقال لاندسبيرجيس، في تصريحات باجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أوردتها شبكة التلفزيون العامة في ليتوانيا "إل آر تي" أمس الثلاثاء، إن "أوكرانيا قامت بالفعل بواجبها في تنفيذ التوصيات الخاصة ببدء مفاوضات الاتحاد الأوروبي، والتي نحتاج إلى تقييمها وفقاً لذلك، وبدء مفاوضات الانضمام في أقرب وقت ممكن".

ووفقًا للوزير الليتواني، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق مخصص لمساعدة أوكرانيا (UAF) ضمن مرفق السلام الأوروبي (EPF).

وقال لاندسبيرجيس إنه "حان الوقت لمحو الخطوط الحمراء واتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير حسابات روسيا .. ويتعين علينا أن نخطط لإجراءات ملموسة ضرورية لتحقيق انتصار أوكرانيا".

وذكرت وزارة الخارجية الليتوانية أن "وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا أيضاً على وضع اللمسات النهائية على العقوبات ضد المسؤولين عن مقتل أليكسي نافالني"، موضحة أنه "بالإضافة إلى ذلك، سلطت مجموعة من الدول الضوء على الحاجة إلى فرض عقوبات قطاعية جديدة على بيلاروسيا".

وأوضحت أن الوزراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا أيضًا الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، والتوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والوضع الأمني ​​في المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر، وإمكانية التوصل إلى اتفاق، واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.