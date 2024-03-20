النيابة تحقق في حريق مخزن عقار شهير بميدان عرابي |صور

حرّرت الأجهزة الأمنية محضرًا بنشوب حريق في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي وتم إبلاغ جهات التحقيق القضائية المختصة والتي أمرت بفتح تحقيق مباشرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة علي حريق نشب في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي.

وكانت النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

واشتعلت النيران في الدور الأخيرة بعمارة شهيرة بميدان عرابي تحتوي على مخازن خاصة بأصحاب محلات يقومون بتخزين بضائع بداخله.

وانتقلت قوات الحماية المدنية علي الفور لموقع الحادث وتم الدفع بـ 6 عربات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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