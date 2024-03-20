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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يتحدث عن أسباب تعاطيه المخدرات.. وإنشاء مفاعل نووي من الجيل التالي بأمريكا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سام ألتمان: العالم لا يحتاج إلى نسخة أخرى من جوجل

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إنه غير مهتم بالتغلب على جوجل في مجال البحث، مضيفًا أنه لا يعتقد أن العالم يحتاج إلى نسخة أخرى لأن هذا ممل. 

بوصفة طبية.. إيلون ماسك يتحدث عن أسباب تعاطيه المخدرات

تحدث الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك عن تفاصيل استخدامه لدواء الكيتامين المخدر، وذلك بعد أزمة كبيرة أثارها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في شركتي Tesla وSpaceX حول تعاطيه للمخدرات.    

يدعمها بيل جيتس.. «TerraPower» تكشف إنشاء مفاعل نووي من الجيل التالي بأمريكا

كشفت تقارير أن شركة TerraPower المدعومة من الملياردير بيل جيتس تعمل على إنشاء مفاعل نووي من الجيل التالي في الولايات المتحدة بحلول شهر يونيو المقبل. 

تراجع أسهم إنفيديا 3% بعد يوم من الإعلان عن رقائقها Blackwell 

شهدت أسهم شركة Nvidia “إنفيديا” انخفاضًا بنسبة 3% صباح أمس الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان الشركة عن أحدث جيل من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أمس. 

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