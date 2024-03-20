أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يتحدث عن أسباب تعاطيه المخدرات.. وإنشاء مفاعل نووي من الجيل التالي بأمريكا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إنه غير مهتم بالتغلب على جوجل في مجال البحث، مضيفًا أنه لا يعتقد أن العالم يحتاج إلى نسخة أخرى لأن هذا ممل.

تحدث الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك عن تفاصيل استخدامه لدواء الكيتامين المخدر، وذلك بعد أزمة كبيرة أثارها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في شركتي Tesla وSpaceX حول تعاطيه للمخدرات.

كشفت تقارير أن شركة TerraPower المدعومة من الملياردير بيل جيتس تعمل على إنشاء مفاعل نووي من الجيل التالي في الولايات المتحدة بحلول شهر يونيو المقبل.

شهدت أسهم شركة Nvidia “إنفيديا” انخفاضًا بنسبة 3% صباح أمس الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان الشركة عن أحدث جيل من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أمس.