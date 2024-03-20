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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: نوفر كل الدعم للمنتخب الوطني وأدعو الجماهير لحضور بطولة عاصمة مصر

صدى البلد

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مع توفير عناصر النجاح، من أجل إسعاد الجماهير المصرية وإعادة الثقة من جديد في منتخب مصر.

وقال أشرف صبحي، خلال حديثه لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن بطولة عاصمة مصر، مهمة للغاية نظرًا لإقامتها في مصر، فضلًا عن اعتمادها رسميًا من «فيفا».

وأضاف وزير الرياضة، أنه سيتم توفير كل شيء من أجل نجاح البطولة، مع تقديم الدعم الكامل لمنتخب مصر، موجهًا دعوته للجماهير المصرية لحضور هذه البطولة، في ظل تسهيلات كبيرة لحضور المباريات التي ستقام وسط أجواء وسهرة رمضانية رائعة.

واختتم وزير الرياضة، بأن منتخب مصر يحتاج للدعم الجماهيري في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن دوره توفير المناخ المناسب للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن ودعمه، مشددًا أن الهدف القريب هو الفوز بمباراتين يونيو والتأهل لكأس العالم 2026.

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