محمود فتح الله: الكونفدرالية هي البطولة الأقرب للزمالك وجوميز لا يملك رفاهية سياسة التدوير

أكد محمود فتح الله، مدافع الزمالك السابق، أن بطولة الكونفدرالية الأفريقية، هي اللقب الأقرب للقلعة البيضاء في الموسم الحالي، والتي يسير فيها الفريق بخطى ثابتة.



قال محمود فتح الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، رغم خسارة الكثير من النقاط، إلا أن بطولة الدوري مازالت في الملعب، وعلى اللاعبين خوض كافة المواجهات كمباريات كؤوس.



وأضاف فتح الله، جوزيه جوميز المدير الفني، لا يملك رفاهية سياسة التدوير التي يتبعها خلال الفترة الماضية، ولا بد من تثبيت تشكيل الفريق لخلق التجانس بينهم.



وتابع، جوميز يواجه أزمة عدم استفادة الزمالك من الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر في الكونفدرالية لسابق مشاركتهما مع فريقهما في البطولات الأفريقية، وعليه تدارك هذا الأمر في المباريات المُقبلة بين الكونفدرالية والدوري.



وشدد المدافع الدولي السابق، على أن عبد الله السعيد أفضل لاعبي مصر خلال الأعوام العشر السابقة في مركزه كصانع ألعاب، وهو لا يشارك حاليًا في هذا المركز مع الزمالك وهذا يؤثر على قدراته الفنية، ولا بد من إعادة الحسابات في هذا الأمر للاستفادة من قدرات السعيد الكبيرة.