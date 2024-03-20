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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. حريق في مخازن عمارات وسط البلد.. المقاومة العراقية تستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي.. تطورات حالة أحمد رفعت

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الاربعاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

5000 آلاف جنيه؟.. حقيقة فرض غرامة على الجلوس في كرسي غير محجوز بالقطارات

حريق في مخازن عمارات وسط البلد.. صور

النيابة تحقق في حريق مخزن عقار شهير بميدان عرابي |صور

عقب فصل التنفس الصناعي|هل استعاد أحمد رفعت الوعي؟.. مصدر طبي يكشف آخر التطورات

على جهاز التنفس.. شوبير يثير القلق من جديد بشأن حالة أحمد رفعت

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مجددًا.. المقاومة في العراق تستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي

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