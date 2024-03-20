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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن صفقة جديدة قادمة للأهلي

صدى البلد

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن صفقة الأهلي الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر :"الصحافة الجزائرية أكدت إن  زين الدين بالعيد مدافع المنتخب الجزائري لكرة القدم  علي رادار النادي الأهلي وإن هناك خطوات تفاوضية مباشرة بين الأهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائري من اجل انتقاله في نهاية هذا الموسم"

 

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن علي معلول  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :علي معلول نجم نجوم الأهلي  مازل  موقفة لم يحسم من حيث التجديد أو الانتقال الي الخليج في صورة اعارةاو اتتقال نهائي أو البقاء في الأهلي، في نهاية المطاف هناك مستقبل إداري كبير لعلي معلول في الأهلي.

 

 

وقررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر التي تقام في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.


جدير بالذكر أن سبب تأجيل المباراة هو ازدحام جدول مباريات الدوري الممتاز، ومشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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