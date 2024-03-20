لبن أمها موتها| تفاصيل وفاة رضيعة بولاق الدكرور

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع طفلة تبلغ من العمر شهر آثر اختناقها أثناء الرضاعة في بولاق الدكرور، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.



وكشفت التحقيقات، أنه أثناء قيام والدة الطفلة بإرضاعها غافلها النعاس ولقيت مصرعها اختناقًا باللبن ولقت مصرعها ولا يوجد شبهة جنائية، كما وأفاد والديي الطفلة، أنه أثناء قيام والدة الطفلة بإرضاعها غافلها النعاس، ولقيت الطفلة مصرعها اختناقًا باللبن.

البداية..

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر شهر متوفاة نتيجة اختناق أثناء تناولها جرعة لبن زائدة من والدتها

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.