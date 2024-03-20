مجلس إدارة الزمالك يتواجد في مقر الأهلي يوم 30 مارس الجاري.. اعرف السبب

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن حضور مجلس إدارة الزمالك في مقر الأهلي يوم 30 مارس الجاري.

وأوضح مجدي عبد الغني، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن ذلك يأتي "لحضور تأبين الراحل العامري فاروق، مجلس إدارة الزمالك سيتواجد في مقر الأهلي يوم 30 مارس الجاري".

ويستعد منتخب مصر، للمشاركة في بطولة العاصمة الودية، التي تضم منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا، في الفترة من 22 إلى 26 مارس الحالي.

وأعلن المنتخب المصري استبعاد حسين الشحات، لاعب الأهلي، من المعسكر الحالي، بعد تعرضه لإصابة عضلية، وضم مصطفى شلبي، لاعب الزمالك، بدلا منه، ليفتح العديد من المحللين، خاصة الزملكاوية، النار على لاعب الأهلي بزعم تهربه من اللعب للمنتخب.

فجر رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن استبعاد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، من معسكر منتخب مصر خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة.

وقال رضا عبد العال، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "حسين الشحات مش مصاب، كل دي أونطة، دي حاجة اسمها إصابة سياسية من أجل اللحاق بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وأنا معاه في اللي هو عمله ده".

وأضاف عبد العال: "الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، سحب لاعبيه أيضا من المنتخب ولم يتحرك أحد، وأنا بقول محدش يقدر يقول للأهلي لا".

وأكمل: "أرى أن هذا الأمر، خطأ حسام حسن من البداية، لأنه يعلم جيدا، أن النادي الأهلي ينتظره مباراة قوية في دوري أبطال أفريقيا، وكان لا بد عدم ضمه هذا الكم من اللاعبين من الأهلي".