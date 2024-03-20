مفاجأة.. والد إيهاب أشرف ضحية الغدر: المتهم كان يحب نجلي جدا| فيديو

بدأت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية نظر أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.

يترأس الجلسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركزالستاموني، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

وقال والد إيهاب أشرف عبد العزيز، ضحية الغدر، إن “مدرس الفيزياء لم يكن قد أنهى تعليمه، ولم نعلم بذلك إلا من التحقيقات” كما أن العلاقة كانت بينهم أكثر من رائعة".

وأضاف: “في أحد الأيام فقد إيهاب محفظته وكان خائفا أن أعلم، فقام مدرس الفيزياء بوضع أموال له في محفظته دون أن يبلغه حتى لا يشعر بالإحراج، ويوم الحادثة كان نجلي ذاهب إليه ومعه فلوس الدرس فلا يوجد أي مبرر بعد هذه العلاقة القوية لكي يتم القتل، ولا أعلم لماذا حدث كل ذلك، ونحن نعيش في انهيار كامل”.