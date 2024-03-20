كشف اللاعب أحمد حسن عن طلب كولر المدير الفني للنادي الأهلي تقريرا عن مشاركة القندوسي المنتظرة مع منتخب بلاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"خاص - كولر يطلب تقرير عن مشاركة القندوسي المنتظرة مع منتخب بلاده وديا أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا".

كشف فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن قائمة محاربي الصحراء، الخاصة بمعسكر مارس الحالي خلال فترة التوقف الدولي.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك “أحمد قندوسي في قائمة منتخب الجزائر النهائية لمعسكر شهر مارس”.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر مباراتين وديتين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا على الترتيب، وذلك في بطولة دولية ودية تقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجاري.