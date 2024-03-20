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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش تدوير.. أحمد حسن يكشف خطة جوميز لوضع تشكيل الزمالك

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن خطة جوميز في التشكيل الفترة القادمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن، "مصدر بالزمالك: جوميز سيثبت تشكيل الزمالك في الفترة المقبلة ولا مجال للتدوير".

أكد محمود فتح الله، مدافع الزمالك السابق، أن بطولة الكونفدرالية الأفريقية، هي اللقب الأقرب للقلعة البيضاء في الموسم الحالي، والتي يسير فيها الفريق بخطى ثابتة.


قال محمود فتح الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، رغم خسارة الكثير من النقاط، إلا أن بطولة الدوري مازالت في الملعب، وعلى اللاعبين خوض كافة المواجهات كمباريات كؤوس.

 

 


وأضاف فتح الله، جوزيه جوميز المدير الفني، لا يملك رفاهية سياسة التدوير التي يتبعها خلال الفترة الماضية، ولا بد من تثبيت تشكيل الفريق لخلق التجانس بينهم.


وتابع، جوميز يواجه أزمة عدم استفادة الزمالك من الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر في الكونفدرالية لسابق مشاركتهما مع فريقهما في البطولات الأفريقية، وعليه تدارك هذا الأمر في المباريات المُقبلة بين الكونفدرالية والدوري.


وشدد المدافع الدولي السابق، على أن عبد الله السعيد أفضل لاعبي مصر خلال الأعوام العشر السابقة في مركزه كصانع ألعاب، وهو لا يشارك حاليًا في هذا المركز مع الزمالك وهذا يؤثر على قدراته الفنية، ولا بد من إعادة الحسابات في هذا الأمر للاستفادة من قدرات السعيد الكبيرة.

 

 

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