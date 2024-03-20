مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا يوضح مستجدات الاجتماع التحضيري للقمة الأوروبية

قال خالد أبو بكر، مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا تحضيريا للقمة الأوروبية التي سوف تنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين، وشارك فيها وزير الخارجية النمساوي الذي أعلن رفض بلاده المطلق لأي عملية عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة وتحديدا في رفح الفلسطينية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الوزير حتى اللحظة لم تقدم للمجتمع الدولي أي خطة تضمن أمن وسلامة نحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، وشدد على أن الإجراء السريع الذي يجب أن تدفع فيه أوروبا والمجتمع الدولي العمل على دخول كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والإفراج السريع عن الرهائن الإسرائيليين.

وتابع أن فرض عقوبات محتملة على المستوطنين الإسرائيليين نتيجة الممارسات القمعية التي يقومون بها بحق الشعب الفلسطيني، أكد الوزير أن على أوروبا ألا تنظر للصراع في الشرق الأوسط بعين واحدة.