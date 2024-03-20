عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: الشباب الفلسطيني يواجه أعمال قتـ.ل ممنهج وعدوانا وإبادة جماعية

ارشيفي
ارشيفي

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني انه لا بدّ من التذكير بمأساة الشعب الفلسطيني في غزّة وما يواجهه الشباب هناك من اعمال قتل ممنهج وعدوان وإبادة جماعية تتطلب من المجتمع الدولي وقفةً أخلاقيةً جادةً ومسؤولة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القمة الثالثة من أجل الديمقراطية.

وقال السوداني، في كلمته: الأمل يحدونا بأن تتوحد جهودنا في سبيل تحقيق أهدافنا الأساسية للارتقاء والتقدّم نحو عالم تنعم فيه جميع الشعوب بالرفاهية والنماء.

وفيما يتعلق بالشأن العراقي؛ اوضح السوداني ان المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة التي تصل نسبة الشباب فيه إلى ستين بالمئة وهي تمثل ثروةً عظيمة

واشار إلى أن الحكومة العراقية صاغت الكثير من الإصلاحات التي تستهدف تطوير القطاع الخاص ورفع القيود عن عمله، منوها بأنه تم اطلاق مجموعة مبادرات تشغيلية للشباب مثل مبادرة ريادة والمبادرات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي كلّها مبادرات تعتمد فكرة الابتكار وتوظيف الطاقات والمهارات الشبابية.

ولفت السوداني إلى ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم فرضت علينا أنماطاً معيشيةً وذوقيةً خاصة وتسببت لنا في تهديدات اجتماعية لعلّ أخطرها آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، داعيا إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة هذه السموم والآفات التي تفتكّ بالمجتمعات وبالذات الفئات الشابة منها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ