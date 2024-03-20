رئيس الوزراء العراقي: الشباب الفلسطيني يواجه أعمال قتـ.ل ممنهج وعدوانا وإبادة جماعية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني انه لا بدّ من التذكير بمأساة الشعب الفلسطيني في غزّة وما يواجهه الشباب هناك من اعمال قتل ممنهج وعدوان وإبادة جماعية تتطلب من المجتمع الدولي وقفةً أخلاقيةً جادةً ومسؤولة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القمة الثالثة من أجل الديمقراطية.

وقال السوداني، في كلمته: الأمل يحدونا بأن تتوحد جهودنا في سبيل تحقيق أهدافنا الأساسية للارتقاء والتقدّم نحو عالم تنعم فيه جميع الشعوب بالرفاهية والنماء.

وفيما يتعلق بالشأن العراقي؛ اوضح السوداني ان المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة التي تصل نسبة الشباب فيه إلى ستين بالمئة وهي تمثل ثروةً عظيمة

واشار إلى أن الحكومة العراقية صاغت الكثير من الإصلاحات التي تستهدف تطوير القطاع الخاص ورفع القيود عن عمله، منوها بأنه تم اطلاق مجموعة مبادرات تشغيلية للشباب مثل مبادرة ريادة والمبادرات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي كلّها مبادرات تعتمد فكرة الابتكار وتوظيف الطاقات والمهارات الشبابية.

ولفت السوداني إلى ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم فرضت علينا أنماطاً معيشيةً وذوقيةً خاصة وتسببت لنا في تهديدات اجتماعية لعلّ أخطرها آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، داعيا إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة هذه السموم والآفات التي تفتكّ بالمجتمعات وبالذات الفئات الشابة منها.