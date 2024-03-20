آخر "محادثة" بين حبيبة الشماع وإحدى أفراد عائلتها |صور

نشرت أحد أقارب حبيبة الشماع، ضحية سائق أوبر، التي توفيت منذ أيام قليلة، آخر محادثة دارت بينهما، والتي تدعو لها فيها وامتلأت المحادثة بكلمات تحتوي حب وأجواء من البهجة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تباشر التحقيقات مع السائق المتهم في قضية حبيبة الشماع، كما أن تقرير الطب الشرعي أكد أن موتها نتيجة نزيف في المخ ومازالت التحقيقات مستمرة.

وكان التقرير الطبي لحالة حبيبة الشماع فتاة الشروق، كشف قبل وفاتها عن أن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة، وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم.

وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية على المخ تبين للأطباء وجود نزيف على المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات في محاولة لعلاجها.