تصعيد أحمد رفاعي ومحمد صلاح للفريق الأول بالزمالك بمران اليوم

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد أحمد رفاعي ومحمد صلاح ثنائي فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي للتدريبات الأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب النادي، كما قام الجهاز الفني بتصعيد علي عبد المجيد لاعب فريق الشباب مواليد 2006 للتدريبات بالإضافة إلى أحمد جمال حارس مرمى فريق مواليد 2006.

ويلعب أحمد رفاعي في مركز قلب الدفاع، في حين يلعب محمد صلاح في مركزي المهاجم والجناح، بينما يلعب علي عبد المجيد في مركز الدفاع، يأتي تصعيد الرباعي في إطار سياسة الجهاز الفني للعناصر المميزة بقطاع الناشئين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.