فرق الموسيقى العربية تحيي ليالي رمضان وسط تفاعل كبير

أحيت فرق الموسيقى العربية، ثالث ليالي رمضان، الفنية بساحة أبو الحجاج بالأقصر ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان.



وقالت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن الفعاليات بدأت بعرض فني لكورال فرقة قصر ثقافة الطفل بقيادة الفنان حجاج أحمد، قدمت خلاله الفرقة عددا من الأغانى منها: "يالا بينا، نسم عليا الهوا، فقرة مدح سيدنا النبى للشيخ محمود أحمد".



ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى عددا من الأغانى الدينية منها: "إلى رحاب يثرب، رمضان جانا، لاجل النبى، محمد يا رسول الله، أم النبى"، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت غناء شعبيا للفنان عمار حسان .



وتنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم.