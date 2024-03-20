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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أمام سوق الجملة بطريق الواحات

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي باخرى أمام سوق الجملة في اتجاه طريق الواحات بمدينة أكتوبر، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي أمام سوق الجملة باتجاه طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور هرعت الأجهزة المختصة إلى مقر الحادث مدعمين بـ سيارتين إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي جميع الإسعافات الأولية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

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