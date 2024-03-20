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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حياة كريمة".. الكشف على 2479 مواطنا وعلاجهم بالمجان في قافلة طبية بالشرقية

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2479 مواطنا وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، خلال القافلة الطبية التي تم تنظيمها، لمدة يومين، بقرية "الحصوة" التابعة لمركز أبوكبير، ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة " .


وأوضح مسعود، في بيان اليوم "الأربعاء"، أنه تم تنظيم القافلة تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.


وأشار إلى أن القافلة شملت 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصصي "الباطنة والأطفال"؛ لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأضاف أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2479 مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها .

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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