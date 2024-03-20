لعب أطفال وخناقة ستات انتهت بكارثة.. مقتـ.ل شاب في مشاجرة بالوراق

تطور لهو الاطفال الى مشاجرة بين عدد من السيدات بمنطقة الوراق ثم تحول الامر إلى كارثة بعد تدخل الرجال لينتهى الأمر بسقوط قتيـ. ل بعد طعن احد الأطراف له.

كانت البداية ببلاغ للواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب لعب الصغار في الشارع نتج عنه مصرع شخص طعنا بسلاحأبيضض.

وتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهم، وتمكن الرائد محمد طارق رئيس مباحث الوراق من القبض عليه، وتبين من التحريات أن المشاجرة حدثت بين والد المتهم والمجنى عليه بعد تشاجر زوجة كل منهما مع الاخرى، وأن الأول أحضر سلاح ابيض لوح به في وجه المجني عليه ليلتقطها نجله ويطعن الضحية فيسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.