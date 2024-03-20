حماس: نتابع مسار المفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر| تفاصيل

اكد القيادي في حماس أسامة حمدان سعي الحركة لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وتكثيف جهودها لإدخال المساعدات الي القطاع.

وفي تصريحات له؛ شدد حمدان علي أن الحركة قدمت رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى وأبدت إيجابية ومرونة عالية

وقال أيضا " نتابع مسار المفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر وقدمنا تصورا شاملا يحقق تطلعات شعبنا

ودعا قوات الاحتلال الإسرائيلي التوقف عن استهداف من يحاول تقديم المعونة لشعبنا أو محاولة اجتياح رفح

وكشف القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس عن رد الاحتلال علي المقترح الحمساوي بشأن ملف الاسري قائلا " رد الاحتلال جاء سلبيا على مقترح حماس ولا يستجيب لمطالب شعبنا