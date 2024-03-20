عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة الدنمارك بالقاهرة: لدينا العديد من الاستثمارات في مصر بمجالي الصحة والطاقة

صدى البلد

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعا بحضور سفيرة الدنمارك لدى مصر "آنه دورته ريجلسن" والقنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية عمرو النجار.


وأفاد بيان صادر عن الغرفة التجارية بأن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والدنماركي في العديد من القطاعات خاصة وأن تلك الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للسفيرة بالإسكندرية ، كما تم بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك.


ومن جانبها ..قالت سفيرة الدنمارك : "لدينا العديد الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الصحة والطاقة".. مناشدة الشركات الدنماركية للمشاركة في المعارض الدولية المتنوعة في مصر إضافة إلى تنظيم زيارات مختلفة للتعرف على إمكانيات الصناعات المصرية.


وفي ختام اللقاء .. اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة لتعزيز وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

ترشيحاتنا

إخماد حريق نشب في أتوبيس نقل عام بمنطقة فيصل |فيديو

الإعلان عن مسابقات اليانصيب في السعودية.. وبيان عاجل لوزارة التجارة

نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح لكن الأمر سيستغرق وقتا

"سكر" و"بط" جوائز للفائزين| الدورات الرمضانية في مصر "حاجة تانية".. تفاصيل كوميدية

المنوفية أهل الكرم.. شباب الخير يوزعون وجبات إفطار على المسافرين بالقطارات|شاهد

لعب أطفال وخناقة ستات انتهت بكارثة.. مقتـ.ل شاب في مشاجرة بالوراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

بمكياج لافت.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

في رمضان| موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بأفريقيا والقنوات الناقلة لها

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ