سفيرة الدنمارك بالقاهرة: لدينا العديد من الاستثمارات في مصر بمجالي الصحة والطاقة

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعا بحضور سفيرة الدنمارك لدى مصر "آنه دورته ريجلسن" والقنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية عمرو النجار.



وأفاد بيان صادر عن الغرفة التجارية بأن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والدنماركي في العديد من القطاعات خاصة وأن تلك الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للسفيرة بالإسكندرية ، كما تم بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك.



ومن جانبها ..قالت سفيرة الدنمارك : "لدينا العديد الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الصحة والطاقة".. مناشدة الشركات الدنماركية للمشاركة في المعارض الدولية المتنوعة في مصر إضافة إلى تنظيم زيارات مختلفة للتعرف على إمكانيات الصناعات المصرية.



وفي ختام اللقاء .. اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة لتعزيز وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة.

