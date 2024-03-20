شهر رمضان يعزز بالأسر المسلمة قيما عظيمة لا توجد في سواه

عقد الجامع الأزهر اليوم الأربعاء ملتقى العصر خلال الفعاليات والندوات التي يقيمها خلال شهر رمضان المبارك، حيث جاء الملتقى بعنوان: رمضان وبناء الأسرة المسلمة.

في بداية الملتقى قال الشيخ محمد أبو جبل، الباحث بالجامع الأزهر أن الله خلق آدم أبا البشر وأبا الأنبياء ليعمر الأرض ويستخلفها ويقيم العمران ويشيد الحضارات والبنيان، وخلق له زوجه من ضلعه ليسكن إليها ولتكون له سكنا يهدأ بجانبها من متاعب الحياة، مؤكدا أن الأسرة في الإسلام هي أساس استقرار المجتمع، فهي اللبنة الأولى وهي حجر الزاوية في تكاتف وتعاضد أفراد المجتمع.

وأضاف الشيخ محمد أبو جبل، أنه يجب علينا جميعا أن نتذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملاته وسلوكياته مع زوجاته وبناته وأهله وعشيرته وأقاربه فكم من أحاديث ومواقف للنبي (صلى الله عليه وسلم) أحاطت الأسرة بسياج من نور، فعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، مؤكداً أن في هذا الحديث دليل عظيم على محاسن الإسلام التي جاء بها، ومن جملتها أنه جعل الإحسان إلى الزوجة والعيال من أفضل الأعمال والقربات إلى الله.

وقد بين الشيخ محمد أبو جبل أن العلاقة بين جميع أفراد الأسرة لابد أن تقوم على التكافل والتعاضد والتناصح، ومن باب النصيحة والتناصح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خاصة ونحن في هذا الشهر الفضيل الذي تكثر فيه الموائد والدعوة الى الإفطار الجماعي في نطاق الأسرة والعمل وغيرهما، وهو فيه من الخير ما فيه؛ ولكن بدون إسراف ولا تبذير.

من جانبه قال فضيلة أ.د أحمد خيرى عبد الحفيظ أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الازهر، أنه لا يمكن أن يحكم على هذا المجتمع بصلاحه إلا بصلاح الأسر وتكاتفها وتعاضد أفرادها فرب الأسرة ليس مسئولا عن نفسه فقط وإنما مسئولا عن باقى أفراد أسرته مصدقا لقوله تعالى: قال الله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته.....)

وقد أوضح الدكتور أحمد خيري عبد الحفيظ أن من أعمال الخير بين الأسرة في رمضان أن يعلم رب الأسرة أولاده الصلاة وأن يجتمعوا على قراءة القرآن وأن يعودهم على صلة الأرحام وغيرها من الأعمال الصالحة.



فيما أكد فضيلة الدكتور محمد معتوق مهران أن الاسلام حرص منذ البداية في تكوين الأسرة المسلمة في مرحله الاختيار أن تكون الزوجة ذات دين والزوج كذلك ذا خلق ودين وباجتماع الزوجين الصالحين تتكون الأسر الصالحة فمن المهم أن تشيد الأسرة المسلمة على أساس الايمان والتقوى، مؤكدا أن شهر رمضان جاء ليعزز فينا قيما عظيمة، منها قيمة الثواب والعقاب، وقيمة الشكر وقراءة القرآن، وقيمة الصلاة في جماعة، وقسمة التصدق، وقيمة الدعاء والاستعانة بالله في جميع أعمالنا.