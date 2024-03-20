بالتراضي| إقالة سكولاري من تدريب أتلتيكو مينيرو

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو، اليوم الأربعاء، عن إقالة المدير الفني للفريق، لويز فيليبي سكولاري، قبل أسبوعين فقط من مشاركة الفريق في كأس ليبرتادوريس.

وأفاد النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "فيليبي سكولاري لم يعد مدربا للفريق"، وأوضح أن القرار تم اتخاذه "بالتراضي"، واكتفى بتوجبه الشكر على "الخدمات المقدمة" من قبل المدير الفني السابق للمنتخبين البرازيلي والبرتغالي.

وتولى سكولاري، البالغ من العمر 75 عاما، مهمة تدريب أتلتيكو مينيرو في منتصف العام الماضي، ويترك الفريق الآن وفي جعبته 19 انتصارا و10 تعادلات و12 هزيمة، بعد بداية غير موفقة في الموسم الحالي في البطولة المحلية بولاية ميناس جيرايس.

وسيشارك الفريق في كأس ليبرتادوريس هذا العام، حيث تم تصنيفه في المجموعة السابعة إلى جانب فريق بينيارول الأوروجوائي وروساريو سنترال الأرجنتيني وكاراكاس الفنزويلي.

وستكون أول مباراة له في البطولة المحلية في 4 أبريل المقبل، عندما يلتقي مع كاراكاس في العاصمة الفنزويلية.