محافظ السويس يُحيل معلمًا بالتعليم الفني للنيابة العامة لإخلاله بمهامه الوظيفة

أحال محافظ السويس عبد المجيد صقر، اليوم الأربعاء، أحد معلمي "التعليم الفني" إلى النيابة العامة؛ لتقاضيه "مبالغ مالية بغير وجه حق والإخلال بمهامه الوظيفة".



وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس اليوم إلى أن هذا الإجراء جاء في ضوء حملة حازمة للقضاء على الفساد.



من ناحية أخرى، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ياسر عماره إن "شرف مهنة التعليم ليست مجرد وظيفة تؤدي فحسب بل رسالة سامية نشترك جميعاً في حملها على أعناقنا، ولن نسمح بأي تجاوز داخل مدارسنا بمحافظه السويس، كما لن نسمح، لأي شخص أن يطمس أو يشوه تلك الصورة المقدسة المحفورة في عقول أبنائنا من الأجيال المتتالية.