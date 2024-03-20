محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي بـ«طامية» ضمن الاحتفالات بالعيد القومي

افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طامية للتعليم الأساسي، بتكلفة إجمالية 15 مليوناً و913 ألف جنيه؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة، وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات بمدينة طامية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، عددا من الفصول الدراسية، وحجرتي المجالات والاقتصاد المنزلي، وتفقد معرض المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والأعمال الفنية بهما، كما تفقد حجرة المشاهدة، والموسيقى، وحجرة الأنشطة المسرحية، وقام بغرس إحدى فسائل النباتات خلال تفقده لحجرة المجال الزراعي، وشهد عرضًا مسرحيًا لتلاميذ المدرسة بعنوان "لا للتنمر"، كما استمع لمقطوعة موسيقية وعدد من الأغاني الوطنية بحجرة الموسيقى، وتابع شرحا لإحدى حصص الجغرافيا بالمدرسة، كما شهد عرضا فنيا وغنائيا ورياضيا للتلاميذ بفناء المدرسة.



وخلال تفقده لأروقة المدرسة المختلفة، ناقش محافظ الفيوم، التلاميذ حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وأهمية الحاسب الألي في العملية التعليمية، وكذا ممارسة الأنشطة والمجالات المختلفة، مشيدا بمستوى التلاميذ، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية؛ بما يعود بالنفع على التلاميذ.



ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية الاستفادة من كل مكونات العملية التعليمية الموجودة بالمدرسة التى وفرت البيئة المناسبة للتلاميذ، مشيراً إلى أن التعليم أحد أهم محاور التنمية، ومن الأمور التى تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، خدمة للمجتمع ورفعاً للمستوى العلمي لأبنائه، مشدداً على ضرورة المحافظة على المدرسة لخدمة التلاميذ من أجل تخريج أجيال متتابعة من المتعلمين.



من جهتها، أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الدكتورة أماني قرنى أن مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طامية للتعليم الاساسي، تأتي على مساحة 5565 مترا مربعا، وتضم 56 فصلاً دراسياً، وبها حتى الآن 1669 تلميذاً وتلميذةً للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، في 23 فصلاً دراسياً من مجموع فصول المدرسة، كما تضم المدرسة معملين للشبكات، ومثلهما معامل مطورة للتحضير، و3 حجرات للمجالات، ومثلها للكمبيوتر، وغرفة لمصادر التعلم، وقاعة متعددة الأغراض، بجانب المكاتب الإدارية، وغرفة للطبيب، وأخرى للأخصائي النفسي والاجتماعي، لافتة إلى أن المدرسة تعمل بالتأمين الصفى واللاصفى.