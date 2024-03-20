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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاحتفال بالعيد القومي.. محافظ الفيوم يفتتح مصنعا للملابس بتكلفة 30 مليون جنيه

صدى البلد

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية على أرض الفيوم، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجاري والصناعي وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى مختلف الصناعات.


جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم /الأربعاء/ مصنع (N) النصر للملابس، كأول مصنع بالعالم للشركة، بمنطقة الفتح الصناعية، بتكلفة 30 مليون جنيه، حيث تملك الشركة 46 فرعاً على مستوى العالم ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.


ولفت المحافظ إلى أن الدولة المصرية - في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - تعمل بأجهزتها كافة على تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للعاملين بالقطاع الصناعي، مع اتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز النمو الاقتصادى المتكامل.


وعقب الافتتاح، قام محافظ الفيوم، بتفقد خطوط الإنتاج وأقسام المصنع المختلفة، المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كمرحلة أولى، ويصدر المصنع 30 % من إنتاجه للدول العربية خاصة دول الخليج، وباقي المنتج يتم بيعه بالسوق المحلي، مشيدا بجودة المصنوعات من الملابس ذات الجودة العالية، مؤكداً على أهمية التوجه للعمل الحر، والاستثمار بالمجال الصناعي، والعمل على إنشاء مشروعات صناعية كثيفة العمالة.


وأضاف المحافظ، أن المحافظة غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية تنميتها وحسن استغلالها في إطار تكاملي، وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة، ويحول المحافظة إلي منطقة جذب، من خلال التشبيك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها.


وفي سياق آخر، أكد محافظ الفيوم، أهمية توفير السكن المناسب لمختلف فئات المواطنين بالمناطق المخصصة لها من قبل الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المجمع الإسكاني الخدمي لمحاميي الفيوم، يأتي بأحد المناطق الواعدة على أرض المحافظة، متمثلة في الفيوم الجديدة، وما تتمتع به المنطقة من ميزات نسبية وخدمية متنوعة، مما يجعلها منطقة جذب لتنفيذ العديد من المشروعات، سواء الخدمية منها أو التنموية.


جاء ذلك عقب وضع المحافظ بمرافقة النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام اليوم حجر الأساس لمجمع إسكاني خدمي لمحاميي الفيوم، بمدينة الفيوم الجديدة، على مساحة 10 أفدنة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.


من جانبه، أعرب النقيب العام للمحامين، عن شكره وتقديره للمحافظ، لمشاركته في وضع حجر الأساس لمجمع الإسكان الخدمي للمحامين بمدينة الفيوم الجديدة، ودعمه المستمر للنقابة الفرعية للمحامين بالفيوم، مثمنًا جهود المحافظ فى مساندته في إجراءات تخصيص قطعة الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى سيتم إنشاء المجمع السكني عليها، مؤكدًا حرص النقابة العامة للمحامين للعمل بشكل متكامل مع الأجهزة ذات الصلة، لتنفيذ مشروع المجمع السكنى الخدمي لمحاميي الفيوم، تبعاً للاشتراطات اللازمة، ووفقاً للجداول الزمنية المقررة.

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