بناء فريق قوي| مدير ليفربول الجديد يكشف ملامح خططه

عبر ريتشارد هيوز المدير الرياضي الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بتولي المسؤولية اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال هيوز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي ليفربول: "أنا فخور للغاية بالحصول على هذه الفرصة، ليفربول ناد عريق وأنا ممتن بمنحي الفرصة لتولي هذا المنصب".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "الناس يتحدثون دائما عن التاريخ العريق لهذا النادي، لكن ما يهمني حقا هو الحاضر والمستقبل".

وأوضح هيوز: "سأعمل بالتنسيق التام مع إدارة وملاك النادي، وكذلك الجهاز الإداري في مقر التدريبات سعيا لاتخاذ قرارات جيدة".

وأضاف المدير الرياضي الجديد لنادي ليفربول: "هذا ما تتطلبه مهام منصبي، يجب اتخاذ عدد من القرارات التي تعزز من احتمالات بناء فريق قوي يثير حماس الجماهير".

واختتم هيوز تصريحاته: "هذا ما فعله نادي ليفربول بشكل جيد لسنوات طويلة، والمكاسب تبدو واضحة للجميع".