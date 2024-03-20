منظمة بن الأمريكية تدعم الكتّاب الفلسطينيين وسط انتقادات لها بسبب الحرب في غزة

دعت منظمة PEN America، مجموعة من المؤلفين والشخصيات الأدبية المتميزة الذين انسحبوا من مهرجان (الأصوات العالمية) الذي تنظمه احتجاجًا على موقفها من الصراع بين إسرائيل وغزة، للحوار بشأن وجهات نظرهم المختلفة.

في رسالة مفتوحة نشرت يوم الأربعاء، أعربت منظمة بن الأمريكية عن رغبتها بالدخول في حوار عام مع المؤلفين المنسحبين من المهرجان الذي تنظمه لمعالجة ما وصفته بـ "وجهات النظر المتباينة. كما أعلنت المنظمة عن مساهمة مالية كبيرة تقدر بحوالي 100.000 دولار أمريكي لصندوق الطوارئ التابع لمنظمة (بن العالمية) ومقره في هولندا، والمخصصة للتوزيع على الكتاب الفلسطينيين، مما يمثل توسيعًا لمبادرات الدعم الحالية.

جاء قرار المؤلفين الانسحاب من المهرجان بسبب ادعاءات قدمها المؤلفون، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل ناعومي كلاين، وميشيل ألكسندر، وهشام مطر، الذين اتهموا منظمة PEN America بخيانة التزامها بالسلام والمساواة من خلال عدم دعوة إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في البلاد.

رداً على ذلك، كررت (منظمة بن الأمريكية) دعوتها، بالتوافق مع (منظمة بن الدولية)، إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم الإغاثة الإنسانية في المنطقة. وأكدت المنظمة من جديد تضامنها مع الكتاب والمدنيين الفلسطينيين المتضررين من الأزمة، مؤكدة التزامها بدعم حرية التعبير وتقديم المساعدة للكتاب المحتاجين، بما في ذلك الكتاب في غزة.

علاوة على ذلك، أعربت منظمة PEN America عن عزمها استضافة حدث عام يتضمن مناقشات حول استجابة المجتمع الأدبي والفني للصراع، ودعوة المشاركين ذوي وجهات النظر المتنوعة، بما في ذلك منتقدي المنظمة، لتعزيز التفاهم والحوار.

في حين أن بعض المؤلفين خططوا للمشاركة في حلقة نقاش بعنوان "الاستثناء الفلسطيني لحرية التعبير" في مهرجان الأصوات العالمية، والتي ستستمر كما هو مقرر، فقد اختار آخرون عدم المشاركة. ومع ذلك، تظل منظمة بن الأمريكية ملتزمة بتيسير الخطاب المفتوح والمشاركة في القضايا العالمية الملحة، مما يؤكد أهمية الحفاظ على حرية التعبير والتبادل الفكري.