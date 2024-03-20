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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لميس الحسين تتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية بمنافسات فردي التنس

بطلة التنس المصرية
بطلة التنس المصرية لميس الحسين

تأهلت بطلة التنس المصرية لميس الحسين إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا، بمنافسات فردى السيدات، وذلك عقب فوزها على مواطنتها، ساندرا سمير، اليوم، في مباراة نصف النهائي.

وتغلبت لميس الحسين في الأدوار السابقة على لاعبة من زامبيا بمجموعتين بواقع 6-0 و6-0 بدور الـ32 ولاعبة من جنوب أفريقيا بمجموعتين بواقع 6-3 و6-4 في ربع النهائي.

فيما تغلبت ساندرا سمير على لاعبة من غانا بمجموعتين بواقع 6-2 و6–1 بدور الـ32 ولاعبة من جنوب أفريقيا بمجموعتين بواقع 6-0 و6-0 بدور الـ16 ونيجيريا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-7 و7-5 و6-0 بربع النهائي.

وفي نصف النهائي الثاني خسرت ميار شريف أمام لاعبة من كينيا، بمجموعيت مقابل مجموعة بواقع 7-5 و5-7 و6-7.

وتغلبت ميار في الأدوار السابقة على لاعبة من بنين بمجموعتين بواقع 6-0 و6-0 بدور الـ32 ولاعبة من نيجيريا بمجموعتين بواقع 6-3 و7-5 بدور الـ16 ولاعبة من الجزائر بمجموعتين بواقع 6-3 و6-3 بربع النهائي.

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