محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ محافظ بورسعيد عادل الغضبان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، معربًا عن أسمى آيات التقدير لرجال القوات المسلحة وما سجلوا من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وقال المحافظ - في برقية بعث بها إلى الرئيس السيسي-: "بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية؛ فإن انتصارات حرب العاشر من رمضان المجيدة، ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة التي سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار، داعيًا الله- عز وجل- أن يوفق سيادتكم قائدًا للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث برقيات مماثلة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وقادة ورجال القوات المسلحة والشعب المصري ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.