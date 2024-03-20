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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوفد الدائم للسعودية بالجامعة العربية يحتفل بـ يوم المرأة

مندوب السعودية لدى
مندوب السعودية لدى الجامعة العربية

احتفل الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية بيوم المرأة.

وتم إقامة الحفل بحضور عدد من منسوبي جامعة الدول العربية ومنسوبي المندوبيات المعتمدة بالقاهرة.

وخلال الحفل، ألقى المندوب الدائم كلمة أشاد فيها بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمعات العربية، مما مكنها من قيادة مناصب عليا، كما أشاد بالدعم الذي تلقاه المرأة السعودية في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - مما كان له الأثر الإيجابي لتحقيق إسهامات علمية وحضور مشرف لها في المحافل المحلية والدولية.

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