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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وفد المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، بدور المقاومة الشعبية التي لبت نداء الوطن وانخرطت في صفوف القوات المسلحة دعما وإسنادا وقتالا في خندق واحد، وارتدت الزي العسكري لنصرة السودان وشعبه في معركة الكرامة ومجابهة التمرد ودحره وحماية الأرض والعرض.

وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، إن رئيس المجلس السيادة، أكد خلال لقائه بمكتبه اليوم ببورتسودان وفد المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية برئاسة الفريق الركن دكتور صالح يس صالح، أن المساندة الشعبية للقوات المسلحة تلعب دورا كبيرا في دحر التمرد ومساندة القوات المسلحة في الدفاع والحفاظ على الوطن.

من جانبه، أوضح الفريق دكتور صالح يس، أن الوفد قدم التهنئة إلى رئيس مجلس السيادة بالانتصارات التى تحققت في كافة المحاور والجبهات.

وأشار صالح يس إلى أن الحرب وحدت الولاية الشمالية على قلب رجل واحد فوق كل الانتماءات يقفون صفا واحد مع قواتهم المسلحة، مؤكدين أنه لا بديل للقوات المسلحة إلا القوات المسلحة.

وثمن الوفد دعم وإسناد القائد العام للقوات المسلحة للمقاومة الشعبية والذي كان لها دور كبير في اصطفاف المواطنين وقدامى المحاربين خلف قواتهم المسلحة ودعمها وإسنادها. 

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