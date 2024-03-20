تحطم مقاتلة «إف-16» في بحر إيجه اليونان خلال مهمة تدريب

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" في بحر "إيجه" خلال مهمة تدريب، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ جارية في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن الحادث وقع بالقرب من جزيرة "ساتورا" الصغيرة الكائنة على بعد 175 كيلومترا شمال شرق العاصمة أثينا، وذلك بعد أن أقلعت الطائرة المقاتلة ذات المقعد الواحد من قاعدة جوية في وسط البلاد.

بدورهم، قال مسئولون إن مروحيتين وطائرتين عسكريتين وفرقاطة تابعة للبحرية تشارك في جهود الإنقاذ، وانضمت إليها سفن خفر السواحل في المنطقة.