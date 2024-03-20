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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم العثور على 11 مليون دولار بمستشفى الشفاء في غزة

صدى البلد

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن اكتشاف مهم أثناء عمليتها في مستشفى الشفاء بغزة، حيث عثرت على 11 مليون دولار كانت مخصصة للأنشطة الإرهابية وفقا لما نشره موقع جيورزاليم بوست الإسرائيلي. وكشفت العملية، التي نفذتها قوات من اللواء 401 إلى جانب مقاتلين من شايطت 13 ووحدة دوفدفان والشاباك، عن المبلغ الكبير الذي تم تخصيصه لأغراض -زعم الإحتلال- أنها إرهابية.

 

بالإضافة إلى اكتشاف الأموال، كشف جيش الإحتلال أن أكثر من 3700 شخص مروا عبر نقطة التفتيش القريبة من المستشفى أثناء العملية، وتم اعتقال أكثر من 300 شخص. وكان من بين المعتقلين -حد زعم الإحتلال- العديد من المسؤولين الذين يشغلون مناصب رئيسية في حماس.

 

علاوة على ذلك، سهّل جيش الإحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، دخول شاحنة ديزل وشاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل ثلاثة أطنان من المواد الغذائية المخصصة للسكان المدنيين.  

 

جدير بالذكر أن الكشف عن هذا المبلغ الكبير لم يتم تأكيده من أي وسيلة اخبارية أخري، إلا أنها وفقا ما ذكرته جيورزاليم بوست جهود مستمرة يبذلها جيش الإحتلال الإسرائيلي لعرقلة تدفقات المساعدات الإنسانية في غزة.

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