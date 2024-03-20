الأردن والإمارات: حريصون على المضي في توسيع التعاون بالمجالات الاستثمارية والتنموية

أكد الأردن والإمارات الحرص المشترك على المضيّ قُدُماً في توسيع أُطر التَّعاون، سيما في المجالات الاستثماريَّة والتَّنمويَّة، بما يُحقِّق مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، ويعود عليهما بالنَّفع والفائدة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي.

وأكَّد رئيس الوزراء الأردني والوزير الإماراتي - خلال اللِّقاء - عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات؛ إنفاذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثَّاني و الشَّيخ محمَّد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة.

وبحث رئيس الوزراء الأردني مع الوزير الإماراتي آخر المستجدَّات حول تنفيذ حُزمة المشاريع الاستثماريَّة التي تضمَّنتها مذكَّرات التَّفاهم الموقَّعة بين البلدين، والتي تمَّ توقيعها خلال الزِّيارة التي قام بها الملك عبدالله الثَّاني إلى دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي تبلغ قيمتها قُرابة 5.5 مليار دولار.

وشدَّد الجانبان على أهميَّة المضيّ قُدُماً في تنفيذ المشاريع التي تضمَّنتها مذكَّرات التَّفاهم؛ لما لها من أثر إيجابي متوقَّع على مسيرة التَّعاون المشترك وتعزيز الواقع الاستثماري، وتحسين الفرص الاقتصاديَّة، وتوفير فرص العمل.

كما أكَّد الجانبان الاستمرار في البحث عن مجالات وآفاق جديدة للتَّعاون بين البلدين الشَّقيقين؛ بما يعكس عُمق العلاقة بينهما، ويعود بالنَّفع والفائدة عليهما.

وحضر اللِّقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشَّريدة، ووزيرة الاستثمار خلود السقَّاف.

وكان الأردن والإمارات قد وقَّعا - في أبو ظبي العام الماضي - ثلاث مذكَّرات تفاهم، الأولى بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبوظبي التَّنموية القابضة، وتشمل مشاريع تشغيل الميناء المتعدِّد الأغراض للبضائع في العقبة، وتطوير محطَّة تحويل النُّفايات إلى طاقة، واتفاقيَّة مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS) للإشراف على اتِّصالات الموانئ، واتِّفاقيَّة مشروع سكَّة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطَّة معالجة مياه الصَّرف الصِّحِّي في وادي الزَّرقاء.

فيما وُقِّعت المذكَّرة الثَّانية بين وزارتيّ الاستثمار في البلدين للتَّعاون في مجال الاستثمار. والثَّالثة بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتَّنمية لتمويل مشاريع تنمويَّة في الأردن بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، منها 75 مليوناً كدعم للموازنة العامَّة، وتشمل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنمويَّة وصناعيَّة، ومشروع التَّحوُّل الرَّقمي لوزارة الصِّحَّة، وإنشاء مدارس مهنيَّة، والتَّوسُّع في رياض الأطفال (المرحلة الثَّانية)، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.