رئيس جامعة العريش يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيد.

وبعث رئيس جامعة العريش برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، متمنيا دوام الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وأكد الدمرداش، خلال البرقية، على أثر ذكرى انتصارات العاشر من رمضان في نفوس المصريين، والتي يعتز بها الشعب المصري، وتعبر عن مدى قوة وصمود وبسالة الجندي المصري، وقواتنا المسلحة ومعدنهم الأصيل في القتال وتضحياتهم من أجل الحفاظ علي أرض الوطن وتراب مصرنا الحبيبة.

وأعرب الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش عن عظيم الامتنان على جهود القيادة السياسية المخلصة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات التنموية التي تشهدها مصر الحديثة والتي تعود ثمارها علي المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.

كانت جامعة العريش قد نظَّمت تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدّمرداش - رئيس الجامعة - اليوم ندوةً عن انتصارات العاشر من رمضان بعنوان: "انتصارات العاشر من رمضان المجيد وعبقرية العسكريَّة المصريَّة لاسترداد الأرض والتَّنميةِ" حضرها لفيفٌ كريمٌ من الضّيوفِ الممثّلين لكافّة القطاعاتِ الرّسميَّةِ والشّعبيّة من شيوخ وعواقل سيناءَ الحبيبة، ومُمثِّلِين عَنِ الأَزهر الشَّريف والأوقاف وعُمداءِ الكليَّاتِ وأَعضاء هيئة التَّدريسِ والهيئة المعاونةِ وطلاب الجامعةِ وطالباتها.