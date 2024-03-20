انقلاب قارب خشبي يقل العشرات من لاجئي "الروهينجا" قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا

أفادت تقارير إعلامية وصيادون محليون في إندونيسيا اليوم الأربعاء، بانقلاب قارب خشبي يقل العشرات من لاجئي "الروهينجا"، وذلك قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وقال مجموعة من الناجين - حسبما نقلت صحيفة "جاكارتا بوست" الإنودنيسية - إن المزيد من الأشخاص مازالوا يتواجدون على متن القارب، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الحادث.

وأفاد الصيادون المحليون - الذين تمكنوا من إنقاذ ستة أشخاص على الأقل - إن القارب انقلب على بعد حوالي 16 ميلا (25 كيلومترا) من ساحل شاطئ "كوالا بوبون" في مقاطعة "آتشيه".

ويعاني أفراد أقلية الروهينجا ومعظمهم من المسلمين من الاضطهاد في ميانمار، ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة وباهظة التكلفة تتم عادة على متن قوارب متهالكة؛ من أجل الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.