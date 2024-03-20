أوكرانيا تبحث مع هولندا سبل تعزيز الدفاعات العسكرية للجيش

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية الهولندية، كاجسا أولونجرن، تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتزويد كييف بالمزيد من المعدات العسكرية مثل المدفعية والمركبات والطائرات المسيرة.

وطبقاً لبيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني، حسبما أوردت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية اليوم، فإن زيلينسكي ناقش مع أولونجرن المساعدات الدفاعية "كجزء من المشاريع المشتركة" إلى جانب تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار التعاون الأوكراني مع الدول الغربية.

وأطلع الرئيس الأوكراني، وزيرة خارجية هولندا على التطورات الميدانية لجبهات القتال مع روسيا "والحاجات العسكرية المسلحة لأوكرانيا"، داعياً إياها إلى زيارة مدينة دنيبرو.

وأثنى زيلينسكي على قرار الحكومة الهولوندية بإرسال طائرات "اف - 16" إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن الجانبين وقعا على وثيقة مهمة في مجال الأمن.