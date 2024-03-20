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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين والمغرب يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة وجهود وقف إطلاق النار بغزة

صدى البلد

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والوضع الإنساني في قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإغاثية للسكان المدنيين، ومتابعة جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما بحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي، جاء بمبادرة من الزياني اليوم - العلاقات الثنائية بين البحرين والمغرب، وآفاق تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة؛ للارتقاء به إلى مستوى أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. حسبما أذاعت وكالة أنباء البحرين.

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