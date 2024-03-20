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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحدث الخارجية الأمريكية: مساعدات بقيمة 47 مليون دولار للسودان ودول الجوار

السودان
السودان

أعلنت الولايات المتحدة تقديم أكثر من 47 مليون دولار من المساعدات الإنسانية؛ للاستجابة الطارئة في السودان والدول المجاورة بما في ذلك تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية - إن السودان يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم؛ حيث نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص منذ بدء الصراع في أبريل الماضي، ويحتاج ما يقرب من 25 مليون شخص، نصف سكان السودان إلى المساعدات وفقاً للأمم المتحدة. 

واعتبر البيان أن المساعدة الإنسانية - التي تقدمها الولايات المتحدة - ستوفر مساعدات حيوية لإنقاذ الحياة بما في ذلك الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي والمأوى والخدمات الطبية، بما في ذلك دعم الصحة العقلية والحماية للسودانيين الفارين من الصراع. 

وأشار إلى أن حجم المساعدات الإنسانية الأمريكية للشعب في السودان والدول المجاورة وصل إلى أكثر من 968 مليون دولار منذ السنة المالية 2023، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص المتضررين من الدمار بسبب الصراع في السودان.

ودعا ميلر، المجتمع الدولي إلى المساعدة في تخفيف معاناة أكثر من مليون لاجئ أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العنف. 

وحث متحدث الخارجية الأمريكية، "أطراف النزاع" في السودان على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ بما في ذلك عبر خط العبور وعبر الحدود والانخراط في محادثات مباشرة والموافقة على وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية على الفور.

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