وكالتا الفضاء المصرية والصينية توقعان بروتوكول تشغيل القمر الصناعي «مصر سات 2»

وقع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، مع ممثل وكالة الفضاء الصينية "لي جون"، بروتوكولا لتشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2"، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير التكنولوجيا الفضائية ودعم الاستخدامات السلمية للفضاء.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في قاعة المؤتمرات في أكاديمية وكالة الفضاء المصرية، بحضور لفيف من الخبراء والمهندسين من الجانبين.

وأعرب الدكتور شريف صدقي - في كلمته - عن فخر واعتزاز وكالة الفضاء المصرية بالجهود المشتركة التي أدت إلى نجاح مشروع "مصر سات 2"، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الفرق الفنية المصرية والصينية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز العظيم.

وأكد أن القمر الصناعي "مصر سات 2" سيكون عاملاً رئيسياً في دعم متطلبات التنمية المستدامة لمصر.

وأشار إلى دور "مصر سات 2" في دعم الاستخدامات السلمية للفضاء، وتعزيز التنمية المستدامة للبلاد، من خلال توفير صور فضائية دقيقة تصل إلى 2 متر، مما يسهل على الحكومة المصرية تحديد مسارات المياه وتغيرات الشواطئ ومتابعة الزراعات، بالإضافة إلى كشف التعدي على الأراضي وغيرها من التطبيقات الحيوية ومتابعة التغيرات في البيئة وتحديد احتياجاتها بدقة وفعالية.

وقال إن هذا الاتفاق البارز؛ يمثل بدايةً لمرحلة جديدة من التعاون الفضائي بين مصر والصين، ويؤكد على إرادتهما المشتركة في استكشاف الفضاء والسعي لتحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي والمستقبلي.

وأضاف أن توقيع بروتوكول تشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2" يمثل نقطة تحول مهمة في التعاون الفضائي بين مصر والصين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.

من جانبه، أعرب "لي جون" ممثل وكالة الفضاء الصينية عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الصين ومصر في مجال تكنولوجيا قطاع الفضاء، مؤكدا أهمية هذا التعاون لتطوير التكنولوجيا الفضائية واستخداماتها السلمية.

وكانت وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت - في 4 ديسمبر الماضي - نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.