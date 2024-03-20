30 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى رغم مسيرة استفزازية للمُستوطنين

أدى 30 ألف فلسطيني، مساء الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي - إن 30 ألف مُصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنع مواطني الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

وتجاوز المصلون مسيرات استفزازية نظمها مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شارع الواد المؤدي للمسجد الأقصى لتعطيل وصول المصلين للأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن المسيرة تسببت في إغلاق الطريق بوجه المواطنين العرب والوافدين إلى المسجد الاقصى المبارك.

وقام المستوطنون باستفزاز المواطنين والمارة، قبل أن تنتهي مسيرتهم قرب حائط البراق قرب المسجد الأقصى.