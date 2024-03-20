العراق يدعو لتشكيل تحالف عالمي لمحاربة المخدرات.. ويستضيف مؤتمرا دوليا بشأنه منتصف العام

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى تشكيلِ تحالف عالمي لمحاربةِ "المخدراتِ والسموم والآفاتِ التي تفتك بالمجتمعات، وبالذاتِ الفئاتِ الشابةَ منها"، موضحًا أن "التحولاتِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ التي يشهدُها العالم فرضت علينا أنماطا معيشية وذوقيةً خاصة، وتسببت لنا بتهديداتٍ اجتماعية، لعلَّ أخطرَها آفةُ المخدراتِ والمؤثراتِ العقلية، التي فتكت بالملايينِ من الشبابِ حولَ العالم".

ودعا رئيس الوزراء العراقي - في كلمة خلال مشاركته في (القمّة الثالثة للديمقراطية) التي عُقدت افتراضياً عبر شبكة الإنترنيت - إلى التذكيرِ بمأساةِ الشعبِ الفلسطيني في غزّة، وما يواجههُ الشبابُ هناك من قتلٍ ممنهجٍ وعدوانٍ وإبادةٍ جماعية، تتطلبُ من المجتمعِ الدولي وقفةً أخلاقيةً جادةً ومسؤولة"، مجدداً "الشكر والتقدير للجميع لاسيما رئيسَ جمهوريةِ كوريا الجنوبية يون سوك يول، لاستضافتهِ هذه القمة".

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات العراقية - حسبما أذاعت وكالة الأنباء العراقية (واع) - عزم العراق استضافة مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات منتصف العام الحالي ، فيما كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، عن مقترحات لتعديل قانون مكافحة المخدرات.

من جانبه أوضح رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية بالعراق عدنان الجحيشي أن "المخدرات خطر دولي وليس محليا؛ حيث يداهم جميع الدول، وعلى دول العالم أن تتكاتف فيما بينها لمحاربة هذه الآفة من خلال تفعيل المعاهدات الدولية والبروتوكولات فيما بينها"، مبينا ان "المخدرات هي اشبه بإرهاب صامت".

وأضاف أن "جميع الدول لديها الإرادة والإصرار لمحاربة هذه الآفة لأنها تعاني منها"، لافتا إلى أن "هناك تعاونا مع بين دول الجوار"، موضحًا أنه تم ضبط 250 تاجرا دوليا في تهريب المخدرات.

ولفت إلى أن "الجهات القضائية والامنية تطالب بتعديل قانون رقم 50 لسنة 2017"، مبينا أن "اللجنة النيابية حددت عددا من التوصيات لتعديل القانون من ضمنها الارتقاء بمديرية مكافحة المخدرات وهناك آراء بتحويلها إلى وكالة أو جهاز مستقل، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المتهمين"، مشيرًا إلى أن "الإعلام يلعب دورا مهما في مساندة جهود مكافحة المخدرات".